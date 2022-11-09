9 Kasım PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT sınavsız binlerce büro, gişe memuru, dağıtıcı alımı başvuruları başladı mı?

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

Başvuru yapacak kişilerin bazı niteliklerinin olması beklenir. Buna göre adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Ayrıca askerlikle ilişikleri olmamalı ve on sekiz yaşından büyük otuz beş yaşından küçük olmalıdır.