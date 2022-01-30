9 bin TL ödeme hesaplara yatıyor! Devletin verdiği yardımlar unutuluyor, birikiyor! Toplu para olarak anında almak için….

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ya da PTT üzerinden alınabilen devlet yarı yardımlarının neler olduğu merak ediliyor ve gündemde sıklıkla araştırılıyor. Başvuru yapıp onaylananlar ve parasını çekmeyi unutanların hesaplarında 9 bin TL'ye yakın para birikiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sürekli uyarı yapıyor ve paraların çekilmesi isteniyor. Tek sefere mahsus toplu bir şekilde hesabınızdaki parayı çekebilirsiniz. İşte detaylar!