9 banka LİSTELENDİ! Emekliye 20 bin TL ödeme! Katiyen bana çıkmaz deme! Onaylanır onaylanmaz 48 saat içinde hesaplara yatıyor! Halkbank, Ziraat, Vakıf, HSCB...

EYT'li, EYT'siz herkese kamu ve özel bankalardan ödeme müjdesi geldi. Promosyon alın almayın fark etmiyor! Akbank, Ziraat, Halkbank, HSCB, Vakıfbank, ING, İş Bankası, TEB, İNG ve daha bir çok banka 20 bin TL ödeme yapacağını duyurdu. 2022 Kasım ayının gelmesiyle birlikte bankalar harekete geçti. Yeni listesini güncelleyen bankalar büyük kampanyalar başlattı. Nakite ihtiyacı olan emekliler, çalışanlar bankala koşsun! Başvurular başladı bile. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? Bankaların güncel kampanyaları ve faiz oranları haberimizin devamında...