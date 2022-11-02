9 banka LİSTELENDİ! Emekliye 20 bin TL ödeme! Katiyen bana çıkmaz deme! Onaylanır onaylanmaz 48 saat içinde hesaplara yatıyor! Halkbank, Ziraat, Vakıf, HSCB...
Promosyon ücreti bekleyen emeklilere, EYT, EYT'siz herkese bankalardan 20 bin TL müjdesi geldi. Kasım ayında bankaların faiz oranları güncellendi. İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler bankaların yeni faiz oranlarını incelemeden bankaya gitmesin. Onlarca banka bu ay tüketici kredilerinde yeni kampanyalarını duyurdu. Düğünü olanlar, nakite ihtiyacı olanlar, çalışan emekli herkes faydalanabilecek. 20 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular onaylanır onaylanmaz 48 saat içinde hesaplara yatıyor. Sizler için 9 bankayı listeledik.
EYT'li, EYT'siz herkese kamu ve özel bankalardan ödeme müjdesi geldi. Promosyon alın almayın fark etmiyor! Akbank, Ziraat, Halkbank, HSCB, Vakıfbank, ING, İş Bankası, TEB, İNG ve daha bir çok banka 20 bin TL ödeme yapacağını duyurdu. 2022 Kasım ayının gelmesiyle birlikte bankalar harekete geçti. Yeni listesini güncelleyen bankalar büyük kampanyalar başlattı. Nakite ihtiyacı olan emekliler, çalışanlar bankala koşsun! Başvurular başladı bile. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? Bankaların güncel kampanyaları ve faiz oranları haberimizin devamında...
HALBANK'TAN 20 BİN TL MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI!
Kasım ayında Halkbank'tan 20 bin TL kredi almak isteyenler için faiz oranı şöyle:
20 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,55
Kredi vadesi: 12 AY
Aylık Ödeme: 1.883,94 TL
Geri Ödeme: 22.607,28 TL