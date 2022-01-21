8,90 TL’den sofranıza gelecek! Et, çay, temizlik ürünlerinde büyük fırsat! Carrefoursa şubelerinde kuyruk oluşturacak indirim…

Dolar piyasasındaki hareketlilik market fiyatlarını da yakından etkiliyor. Vatandaşlar ihtiyaçlarını bütçeye en uygun fiyatlarla satın almak istedikleri için hangi ürünün hangi markette ne kadar satıldığını, güncel indirimlerin ve kampanyaların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Carrefoursa şubelerinde et, çay, temizlik ürünlerinin yanı sıra farklı kategorilerde de büyük fırsatlar yakından takip ediliyor. Güncel Carrefoursa kataloğunda yer alan indirimleri inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.