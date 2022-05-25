8.873 TL maaş kesin! 6 aylık enflasyon, refah payı, ek zam geliyor! SSK 2000 öncesi sonrası, Bağkur Esnaf Tarım, Memur! 1 veri kaldı: Temmuz 2022 memur emekli zam oranı tahmini!

Temmuz zammına 2 adım kalırken, beklenti anketinden de ipucu geldi. Buna göre, memurlara, emeklilere yüzde 41 zam göründü. Peki, emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Memur maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte memurlar ve emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...