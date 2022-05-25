8.873 TL maaş kesin! 6 aylık enflasyon, refah payı, ek zam geliyor! SSK 2000 öncesi sonrası, Bağkur Esnaf Tarım, Memur! 1 veri kaldı: Temmuz 2022 memur emekli zam oranı tahmini!
Emekli memur merakla Temmuz zammının açıklanmasını bekliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında gerçekleşecek zamlara ilişkin son gelişmelerde. Maaş artışında 2022'in ilk 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Zammın netleşebilmesi için ise Haziran ayı verisinin açıklanması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Öte yandan en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak. Peki, Temmuzda kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilenler haberimizde!
Temmuz zammına 2 adım kalırken, beklenti anketinden de ipucu geldi. Buna göre, memurlara, emeklilere yüzde 41 zam göründü. Peki, emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? Memur maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte memurlar ve emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
Son dakika haberleri...Milyonlarca memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından Temmuz maaş zammı belli olacak.
Merkez Bankası anketine göre Mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken Haziran ayı enflasyon beklentisi de yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.
İşte beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...