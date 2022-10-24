7.223 TL EMEKLİ MAAŞI! 2023 OCAK asgari ücret, emekli, memur MAAŞ ŞEMASI netleşti! SGK, Bağ-Kur 4A,4B,4C'li herkese yüzde 67 ZAM!
Memur emeklileri toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte 3600 ek gösterge zammı da alacak. Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı için maaş hesabı yapılmaya başlandı. Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,78 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. İşte, emekli, memur ve işçi zamlı maaş tablosu...
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"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."
Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaşıldığını belirtti.
2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Eylül ayı enflasyon oranı bie önceki aya göre 3,08 oranında artış gösterirken 3 aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu. 3 aylık enflasyona toplamı yüzde 7,06 oldu.
Kalan ayların bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 7,06'ya eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.