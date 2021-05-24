860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! SGK, PTT üzerinden anında yardım ediyor!

Peş peşe açıklandı. Milyonlar sevindi. 860 ve 1030 TL almak için hemen bunları yapın ve hesabınıza yatsın! 65 yaş maaşının ne kadar olduğu, yapılan zammın ardından belli oldu. Engellilere ödenen aylık ve kıdem tazminatına da düzenleme getirildi. Yaşlılık aylığı olarak da anılan bu maaş için 3 aylık maaşı, yaşlılık maaşı, 65 yaş maaşı gibi pek çok isim verilmektedir. Aylık geliri 482 liranın altında olan ve kendi parasıyla geçinemeyen kişilere verilen bu maaş artık 3 ayda bir olarak verilmiyor. Almak için ise, başvurular Kaymakamlık kanalıyla yapılmaktadır. Direkt olarak kaymakamlıklara ya da Kaymakamlıklar içerisinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz.

24.05.2021 08:34 - Son Güncelleme: 24.05.2021 08:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





