85.4 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! Emekli, genç, yaşlı, yetim, dul... 2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe geldi!

2023 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti! 85.4 milyon önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek. Asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı ödeme tutarı yeni yılla birlikte artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ay yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarının 8 bin 506 lira olduğu duyurmuştu. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından işsizlik, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşında da önemli bir artış yaşandı. İşte 2023 yılında vatandaşlara ödenecek yeni maaşlar...