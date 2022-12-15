8.500 TL makasa alındı! Asgari ücrete %54 ZAM! Net rakam ortaya çıktı çıkacak! 6 aylık enflasyon + Ocak 2023 BRÜT NET asgari ücret zam tablosu! 1-2-3 çocuklu...
Asgari ücret zammı için milyonlarca kişi son dakika haberlere kitlendi. Bilindiği üzere asgari ücretle birlikte kıdem ve ihbar tazminatı, işssizlik maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı ve birçok alanda maaşlar zamlanacak. Bugün 2. asgari ücret toplantısı yapılırken, uzmanlar beklentilerin 7 bin 750 TL- 8 bin 500 TL arasında olduğunu ifade etti. Peki, asgari ücret kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler!
Asgari ücret zammı için tüm düğümlerin çözüleceği son aşamaya geçildi. 7 milyon işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili detaylar netleşiyor. Asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı yapılırken, asgari ücrette beklentiler 7 bin 750 TL- 8 bin 500 TL arasında yer aldı. Tüm çalışanların eline geçecek net maaşlar ve asgari ücret zamlı maaşların ne olacağı merak edildi. Peki, Asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret 8.500 TL mi olacak? İşte merak edilenler!
ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
YENİ MODEL MERAK KONUSU
Bu yıl asgari ücrette pek çok yenilik yaşandı. Tarihi zam ile yüzde 50.51 artışla ve vergi desteğiyle net asgari ücret 4 bin 253 liraya çıktı. Ardından Temmuz'da da yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılarak net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseltildi.
Vergi desteğinin yeni yılda da devam etmesi beklenirken, hem Başkan Tayyip Erdoğan hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği asgari ücrette yeni model de merak ediliyor.
Bu modelin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak tahminler de var. Ağırlıklı tahmin asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yönünde. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek.