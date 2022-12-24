8.500-10.500 TL maaşla! Aralık ayı İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları!

İŞKUR, KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları detayları gelmeye devam ediyor. O belediyeler İŞKUR üstünden ilan yayımladı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağıni açıkladı. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru bilgileri makalemizde. Müracaatlarını internet üstünden yapacakları araştırmanın ardından kurum üstünden veya imkân varsa internet aracılığı ile gerçekleştirebilecek olan birçok birey, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hedefiyle araştırmalarını sürdürüyor.