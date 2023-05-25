85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı: Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT'lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam...

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanacak. Yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte, toplumun genel geliri artacak. Haziran ayında emekliler ve memurlar için seyyanen artış çalışmaları yapılacak ve 16 milyon emekliye ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte merak edilen ödeme takvimi...