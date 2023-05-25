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Haberler Ekonomi 85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı: Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT'lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam...

85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı: Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT'lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam...

Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta milyonları ilgilendiren gelişmeler olacak. Çıkacak yasalarla birlikte herkesin geliri artacak. Haziranda emekli ve memur için seyyanen artış çalışması, 16 milyon emekliye ise ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İşte 3 aylık ödeme planı haberimizde...

takvim.com.tr
25.05.2023 19:06 - Son Güncelleme: 25.05.2023 19:07
85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı: Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT’lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen artış...

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanacak. Yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte, toplumun genel geliri artacak. Haziran ayında emekliler ve memurlar için seyyanen artış çalışmaları yapılacak ve 16 milyon emekliye ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte merak edilen ödeme takvimi...

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85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı: Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT’lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen artış...

MİLYONLARCA EMEKLİYE ÖDEME TAKVİMİ!

Haziran;

* 7.500 TL ve üzerinde maaş alanlara seyyanen artış düzenlemesi

* Memur emeklilerine sayyanen artış düzenlemesi

* 16 milyon emekliye ikramiye verilecek

* Yılın 2. asgari ücreti Haziran ayında belli olacak...

85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı: Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT’lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen artış...

Temmuz;

*SSK, Bağkur'luya enflasyon artışı

*Memur emeklisine zam ve enflasyon farkı

* 16 milyon emekliye refah payı

85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı: Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT’lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen artış...

*EYT'liye ikramiye ve refah payı eklenecek

* Sosyal ödemeler ile dul ve yetim maaşları artacak

85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı: Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT’lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen artış...

Ağustos;

* Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme

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