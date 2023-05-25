85 milyona ödeme takvimi! Müjdeler az evvel sıralandı: Emekli, memur, dul, yetim, asgari ücret, EYT'lilerin maaşları o tarihte artacak! İkramiye, seyyanen zam...
Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta milyonları ilgilendiren gelişmeler olacak. Çıkacak yasalarla birlikte herkesin geliri artacak. Haziranda emekli ve memur için seyyanen artış çalışması, 16 milyon emekliye ise ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İşte 3 aylık ödeme planı haberimizde...
25.05.2023 19:06 - Son Güncelleme: 25.05.2023 19:07
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanacak. Yeni yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte, toplumun genel geliri artacak. Haziran ayında emekliler ve memurlar için seyyanen artış çalışmaları yapılacak ve 16 milyon emekliye ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. İşte merak edilen ödeme takvimi...