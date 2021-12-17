84.3 milyona yeni maaş müjdesi! 2022 yılına herkes işte bu zamlı maaşlarla girecek! İşsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı da yeni yılla artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan işveren ve işçi temsileriyle dün düzenlediği basın toplantısında gelecek yıl uygulanacak olan asgari ücreti açıkladı. Erdoğan yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarının 4 bin 250 lira olduğu duyurdu. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşında da önemli bir artış yaşandı. İşte kalem kalem yapılan hesaplamalar...