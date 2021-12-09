84 milyon dört gözle bu kararı bekliyor! Asgari ücrette 1100 TL üzerinde artış müjdesi yüzleri güldürecek! AGİ dahil 2022'de tüm maaşlar...
Asgari ücret ve AGİ'ye ne kadar zam yapılacağı tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyor. Bu kapsamda Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemde yer alıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti 2022'de uygulanacak ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantıda bir araya geliyor. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi beklentiler arasında yer alıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 3. toplantı öncesinde tahmin edilen asgari ücret zammı hakkında önemli bilgiler paylaştı.
84 milyon dört gözle bu kararı bekliyor! Asgari ücrette 1100 TL üzerinde artış müjdesi yüzleri güldürecek! AGİ dahil 2022'de tüm maaşların ne kadar olacağı bugün Türkiye'nin gündeminde. Asgari ücrette üçüncü görüşmeler taraflar arasında bugün yapılacak. Asgari ücret komisyonu ikinci toplantısını hafta gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlar ise bu hafta yapılacak olan 3. toplantıda neler olacağını merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
MİLYONLAR MERAKLA BEKLİYOR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.
Faruk Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı. Asgari ücretin 4 bin liranın üzerine de çıkabileceğini duyuran Erdem, "Bugün bir toplantı olacak. Bu toplantıların perde arkasında yani gerisinde çok önemli görüşmeler oluyor.