84 milyon dört gözle bu kararı bekliyor! Asgari ücrette 1100 TL üzerinde artış müjdesi yüzleri güldürecek! AGİ dahil 2022’de tüm maaşlar...

84 milyon dört gözle bu kararı bekliyor! Asgari ücrette 1100 TL üzerinde artış müjdesi yüzleri güldürecek! AGİ dahil 2022'de tüm maaşların ne kadar olacağı bugün Türkiye'nin gündeminde. Asgari ücrette üçüncü görüşmeler taraflar arasında bugün yapılacak. Asgari ücret komisyonu ikinci toplantısını hafta gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlar ise bu hafta yapılacak olan 3. toplantıda neler olacağını merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.