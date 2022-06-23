%83 kümülatif artış! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Temmuz müjdesi! 2.5 puanlık ilave! 6 aylık TÜFE verilerine göre...
Emekli ve memur zammı merakla beklenirken konuya ilişkin yeni gelişmeler de yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika Temmuz zammı açıklaması geldi. "Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." diyen Nebati milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Bununla birlikte emekli ve memurlar maaşlarının Temmuz zammıyla birlikte ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. İşte 6 aylık TÜFE verilerine göre hesaplama...
Emekli ve memur Temmuz'da ne kadar zam gelecek? sorusu son dönemlerin gündemde yer alan en önemli konuları arasında yer alıyor. Haziran ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde memur ve emekli milyonlarca kişi Temmuz'daki zam oranını merak ediyor. Bugün peş peşe kritik Temmuz zammı açıklamaları geldi. Önce Numan Kurtulmuş, ardından da Nureddin Nebati konuştu. Memurların ayılıklarında kümülatif artış yüzde 83'e ulaşacak. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...
Temmuz zammı için gözler TÜİK'in 4 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verilerinde. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor" açıklaması sonrası az önce de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş zam açıklaması geldi.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katılan Nebati daha sonra kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. İşte Nebati'nin o açıklaması;
"2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz.
Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır.
Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz."