81 ilde tecrübesiz 45000 kişiye ekmek kapısı! İŞKUR 9 alanda TYP işçisi alacak! Net 5.500 TL maaş + yol+ yemek! 9 ay boyunca...

İŞKUR tarafından Temmuz ayı toplum yararına personel alımı ilanlar sıkı takibe alındı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşların en çok başvurduğun kurumların başında geliyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar, kendilerine uygun fırsatları değerlendiriyor. İŞKUR ilanlarında özel sektörün yanı sıra kamuya da binlerce personel alınıyor. Bunlardan biri de TYP alımı olarak karşımıza çıkıyor. Okulların açılmasına az bir zaman kala TYP ilanları yayınlanmaya başlanıyor. Peki İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İşte TYP ilanlarına dair detaylar!