81 ilde binlerce kişiye iş kapısı aralanıyor! İŞKUR başvuru sayfasını aktif etti! Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 65.851 işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ocak 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 65 bin 851 kişinin istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı. İş arayanlar bu kapsamda hangi sektörlerde personel açığı olduğunu öğrenerek ona göre hareket edecek.