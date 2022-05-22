81 ilde BİM'e 5.000 TL maaşla personel aranıyor! 19-35 yaş arası 250 kişi alınacak! İŞKUR ilanı yayımladı! Çalışmak isteyenler belgeleriyle...
BİM zincir marketlerinde çalışmak isteyenlere güzel haber geldi. İŞKUR aracılığı ile 81 il genelinde toplam 250 personel alınacak. BİM marketlerinde çalışam isteyen adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler. Bim maaşları en az asgari ücret düzeyince olup personeller yaklaşık 5.000 TL aylık maaş alabilmektedir. BİM'in yanı sıra İŞKUR ile binlerce işçi, personel ve memur arayışı devam ediyor. Peki BİM personel başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2022 BİM personel alımı başvuru şartları neler? İşte BİM personel alımı ve İŞKUR işçi, memur alımı detayları...
22.05.2022 17:09 - Son Güncelleme: 22.05.2022 17:09
81 ilde BİM'e 5.000 TL maaşla personel aranıyor! 19-35 yaş arası 250 kişi alınacak! İŞKUR ilanı yayımladı! İş bulamayan vatandaşların imdadına yetişti. En az ilkokul mezunu esnek çalışma şartlarına uyum sağlayacak personel alıları yapılacağı açıklandı. Türkiye'nin faklı illerinde yayımlanan iş ilanlarının detayları merak konusu oldu. İŞKUR BİM'in yanı sıra farklı bir çok sektörde iş ilanı yayımladı. İşte İŞKUR BİM ve diğer iş ilanlarının detayları...
Başvurular ne zaman yapılacak ?
BİM marketlerinde çalışam isteyen adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler. Başvuru için aşağıdaki adrese tıklamanız ve iş yeri kısmına "BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ" yazmanız yeterli.
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