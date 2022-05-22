81 ilde BİM'e 5.000 TL maaşla personel aranıyor! 19-35 yaş arası 250 kişi alınacak! İŞKUR ilanı yayımladı! Çalışmak isteyenler belgeleriyle...

Türkiye'nin önemli zincir marketlerinden birisi olan BİM marketleri personel alımı yapıyor. Türkiye'nin hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketleri İŞKUR üzerinden yaptığı duyuruda ülke genelinde bir çok farklı meslekten yaklaşık 250 personel alımı yapıyor.