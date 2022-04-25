📢8.000 TL maaşla çalışma fırsatı! 📣KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapılacak! 🔎2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanları yoğun ilgi görüyor ve açık kadrolara göre güncellendiği için sık sık takip ediliyor. Hem KPSS şartı olan hem de olmayan ilanlar mevcut ve her şirketin kendine özel şartları yer alıyor. 8.000 TL maaşla çalışma fırsatı elde edilebiliyor ve bunun için başvurunun kabul edilmesi, şartların uygun olması gerekiyor. 2022 Nisan İŞKUR güncel ilanları haberimizin içeriğinden inceleyebilir, kariyerinizi sürdürmek istediğiniz sektör doğrultusunda şartları en uygun olana başvuru yapabilirsiniz.