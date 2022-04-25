📢8.000 TL maaşla çalışma fırsatı! 📣KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapılacak! 🔎2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlar...
İş arayan binlerce kişiyi istihdam eden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel ilanları yakından takip ediliyor. Hangi kadrolarda açık kadro olduğu ve eleman alımı yapılacağına ilişkin bilgi almak isteyenler KPSS şartlı ve KPSS şartsız ilanları incelemek istiyor. Başvuru yaparak şartlara uygun olmanız halinde 8.000 TL maaşla çalışma fırsatı elde edebilirsiniz. 2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlarını haberimizde derledik, farklı kategorilerden ve çeşitli illerden yapılacak alımlarda şirketlerin özel şartları değişiklik gösteriyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanları yoğun ilgi görüyor ve açık kadrolara göre güncellendiği için sık sık takip ediliyor. Hem KPSS şartı olan hem de olmayan ilanlar mevcut ve her şirketin kendine özel şartları yer alıyor. 8.000 TL maaşla çalışma fırsatı elde edilebiliyor ve bunun için başvurunun kabul edilmesi, şartların uygun olması gerekiyor. 2022 Nisan İŞKUR güncel ilanları haberimizin içeriğinden inceleyebilir, kariyerinizi sürdürmek istediğiniz sektör doğrultusunda şartları en uygun olana başvuru yapabilirsiniz.
Örnek ilan:
Özel Kalem
• Ön Lisans / Lisans mezunu,
• Benzer görevlerde en az 5 yıl deneyimi olan,
• Tercihen üniversitelerin büro yönetimi bölümlerinden mezun,
• MS Office programları ile bilgisayar kullanımına hakim,
• Yöneticisini temsil yeteneğine sahip,
• MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
• Dış görünümüne özen gösteren, diksiyonu düzgün, koordinasyon becerileri gelişmiş, iş takibi yapabilen, hedef-sonuç odaklı,
• Yazışma, raporlama ve dosyalama sistemini takip edebilecek ve sürdürebilecek
• Takım çalışmasına yatkın, dinamik ve iletişim becerisi yüksek
• Sorumluluk sahibi, planlı, tertipli, düzenli,
• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
• Problem çözme yeteneğine sahip, çözüm üreten ÖZEL KALEM alınacaktır.