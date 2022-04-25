RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 📢8.000 TL maaşla çalışma fırsatı! 📣KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapılacak! 🔎2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlar...

📢8.000 TL maaşla çalışma fırsatı! 📣KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapılacak! 🔎2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlar...

İş arayan binlerce kişiyi istihdam eden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel ilanları yakından takip ediliyor. Hangi kadrolarda açık kadro olduğu ve eleman alımı yapılacağına ilişkin bilgi almak isteyenler KPSS şartlı ve KPSS şartsız ilanları incelemek istiyor. Başvuru yaparak şartlara uygun olmanız halinde 8.000 TL maaşla çalışma fırsatı elde edebilirsiniz. 2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlarını haberimizde derledik, farklı kategorilerden ve çeşitli illerden yapılacak alımlarda şirketlerin özel şartları değişiklik gösteriyor.

25.04.2022 17:20 - Son Güncelleme: 25.04.2022 17:25
📢8.000 TL maaşla çalışma fırsatı! 📣KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapılacak! 🔎2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlar...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanları yoğun ilgi görüyor ve açık kadrolara göre güncellendiği için sık sık takip ediliyor. Hem KPSS şartı olan hem de olmayan ilanlar mevcut ve her şirketin kendine özel şartları yer alıyor. 8.000 TL maaşla çalışma fırsatı elde edilebiliyor ve bunun için başvurunun kabul edilmesi, şartların uygun olması gerekiyor. 2022 Nisan İŞKUR güncel ilanları haberimizin içeriğinden inceleyebilir, kariyerinizi sürdürmek istediğiniz sektör doğrultusunda şartları en uygun olana başvuru yapabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
📢8.000 TL maaşla çalışma fırsatı! 📣KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapılacak! 🔎2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlar...

Örnek ilan:

BURSA'DA İKAMET ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

İnşaat projeleri üzerine çalışan firmamızda,

İşşaat mühemdisi veya mimar oalrak çalıaşcak

Yalova yolundaki yeni şantiyede görevlendirilecek

proje okuyabilen

iş takibi yapabilen

📢8.000 TL maaşla çalışma fırsatı! 📣KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapılacak! 🔎2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlar...

Günlük bilgi akışını sağlayacak

Kadırn-erkek

tecrübeli

Yeni mezun (Proje okuma ve ölçüm yapması gerekmektte)

ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.00--18.00

CV MAİL ADRESİNE GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

📢8.000 TL maaşla çalışma fırsatı! 📣KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapılacak! 🔎2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlar...

Örnek ilan:

Özel Kalem

• Ön Lisans / Lisans mezunu,

• Benzer görevlerde en az 5 yıl deneyimi olan,

• Tercihen üniversitelerin büro yönetimi bölümlerinden mezun,

• MS Office programları ile bilgisayar kullanımına hakim,

• Yöneticisini temsil yeteneğine sahip,

• MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,

• Dış görünümüne özen gösteren, diksiyonu düzgün, koordinasyon becerileri gelişmiş, iş takibi yapabilen, hedef-sonuç odaklı,

• Yazışma, raporlama ve dosyalama sistemini takip edebilecek ve sürdürebilecek

• Takım çalışmasına yatkın, dinamik ve iletişim becerisi yüksek

• Sorumluluk sahibi, planlı, tertipli, düzenli,

• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

• Problem çözme yeteneğine sahip, çözüm üreten ÖZEL KALEM alınacaktır.

📢8.000 TL maaşla çalışma fırsatı! 📣KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alımı yapılacak! 🔎2022 Nisan İŞKUR güncel ilanlar...

İş Tanımı

Site Yönetimi yapan firmamızda Müdür

Ekip yönetimi yapabilecek

Aktif araç kulanan ve aracı olan

Üniversite Mezunu

İkna kabiliyeti yüksek

Diksiyonu düzgün

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