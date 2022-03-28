800-1876 TL arası... Asgari ücrete ek zam için çalışmalar başlıyor! 7 milyonun eteklerini ıslık çaldıracak haber geldi! Temmuz'da tüm maaşlar güncelleniyor
Milyonlarca vatandaş asgari ücret zammı hakkında araştırmalara başladı.7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında sadece bu ücretle çalışanlar değil, işsizlerden stajyerlere, annelerden yardım alanlara kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Bu sene yüzde 50.5'lik zam ile 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücrete Temmuz'da bir artış daha yapılması gündeme geldi, milyonlar heyecanlandı. Peki, Asgari ücrete Temmuz zammı tüm maaşlara nasıl yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!
Milyonlarca fert asgari ücrete yapılacak zam hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası umutlanan 7 milyon kişi Temmuz'da asgari ücret artışını beklemeye başladı. Artış için öncelikle maliyet hesabı yapılacak. Maaşların yeniden belirlenmesiyle beraber brüt ve net maaş yükselecek. Peki, Asgari ücrete Temmuz zammı tüm maaşlara nasıl yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!
Asgari ücrete Temmuz zammı, sadece bu ücretle çalışanları değil, işsizlerden stajyerlere, annelerden yardım alanlara kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek.
Bu yıl yüzde 50.5'lik zam ile 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücrete Temmuz'da bir artış daha yapılması gündeme geldi, milyonlar heyecanlandı.
Zam 7 milyon asgari ücretliyi doğrudan ilgilendirirken, sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin birçok ödeme kalemini de etkileyecek: