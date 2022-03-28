800-1876 TL arası... Asgari ücrete ek zam için çalışmalar başlıyor! 7 milyonun eteklerini ıslık çaldıracak haber geldi! Temmuz'da tüm maaşlar güncelleniyor

Milyonlarca fert asgari ücrete yapılacak zam hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası umutlanan 7 milyon kişi Temmuz'da asgari ücret artışını beklemeye başladı. Artış için öncelikle maliyet hesabı yapılacak. Maaşların yeniden belirlenmesiyle beraber brüt ve net maaş yükselecek. Peki, Asgari ücrete Temmuz zammı tüm maaşlara nasıl yansıyacak? Bu artıştan kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!