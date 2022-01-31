80 bin TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak! PTT emekli kredisi başvuru şartları…

Emekli vatandaşları ekonomik olarak rahatlatmak amacıyla T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) emeklilere özel 80 bin TL'ye kadar kredi sunuyor. Bütçelerini planlamak isteyenler borç kapatmak ya da farklı nedenlerden dolayı kredi çekmek istiyor ve bunu kolay geri ödeme koşulları ile yapmak istiyor. Emekli vatandaşların ilgi gösterdiği PTT emekli kredisine ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik. PTT emekli kredisine başvuru yapmak için şartlar neler?