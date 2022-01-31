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Haberler Ekonomi 80 bin TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak! PTT emekli kredisi başvuru şartları…

80 bin TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak! PTT emekli kredisi başvuru şartları…

Nakit paraya sıkışan emekli vatandaşlar uygun geri ödeme koşulları ile kredi çekmek istiyor. Bu noktada tek bir SMS ile ihtiyacınıza göre 15 bin, 20 bin, 25 bin hatta 80 bin TL'ye kadar kredinizi anında alabilmeniz mümkün. Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak PTT emekli kredisi aynı zamanda borç yapılandırma ve taksit erteleme gibi fırsatlar da sunuyor. Peki PTT emekli kredisi başvuru şartları neler? Düşük faiz oranları ve 3 ay erteleme özelliği ile dikkat çeken, yoğun ilgi gören PTT emekli kredisine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

31.01.2022 08:59 - Son Güncelleme: 31.01.2022 08:59
80 bin TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak! PTT emekli kredisi başvuru şartları…

Emekli vatandaşları ekonomik olarak rahatlatmak amacıyla T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) emeklilere özel 80 bin TL'ye kadar kredi sunuyor. Bütçelerini planlamak isteyenler borç kapatmak ya da farklı nedenlerden dolayı kredi çekmek istiyor ve bunu kolay geri ödeme koşulları ile yapmak istiyor. Emekli vatandaşların ilgi gösterdiği PTT emekli kredisine ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik. PTT emekli kredisine başvuru yapmak için şartlar neler?

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80 bin TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak! PTT emekli kredisi başvuru şartları…

ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli vatandaşların PTT aracılığıyla kullandıkları diğer bankalara olan kredi borçlarını kapatabilecekleri özel ihtiyaç kredisi PTT aracılığıyla sunulmaya devam ediyor.

80 bin TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak! PTT emekli kredisi başvuru şartları…

3 ay erteleme avantajların sahip destek kapsamında tüm emeklilerinin 2022'de borçlarını çok daha kolay bir şekilde ödemeleri sağlanacak. 50 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanarak emeklilerin tüm borçlarının kapatılması hedefleniyor.

80 bin TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak! PTT emekli kredisi başvuru şartları…

3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi kampanyası kapsamından yararlanacak vatandaşlar için yüzde 3,09 faiz oranları ile kredi borçlarını kapatmaları için özel ihtiyaç kredisi sunulmaktadır.

80 bin TL’ye kadar anında alabilirsiniz! Milyonlarca emeklinin cebine rahatlatacak! PTT emekli kredisi başvuru şartları…

80.000 TL'YE KADAR...

PTT'nin emeklilere yönelik finansman destekleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde acil nakit ihtiyaçları için kredi kullanma yolunu tercih eden birçok vatandaş, artan nakit ihtiyaçlarını bu sayede karşılamayı hedefliyor.

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