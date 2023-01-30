8 bin TL aylık bağlanıyor! İŞKUR PTT’den hesaplara yatırıyor! Çalışmayanlara devletten destek hakkı! 30 gün içinde başvurmayana geçmiş olsun..

İşsizlik maaşı için birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Yeni yılla birlikte zamlanan işsizlik ödeneği 8 bin TL'ye kadar çıkıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşte işsizlik maaşı şartları...