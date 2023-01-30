8 bin TL aylık bağlanıyor! İŞKUR PTT'den hesaplara yatırıyor! Çalışmayanlara devletten destek hakkı! 30 gün içinde başvurmayana geçmiş olsun..
Çalışmayanlara müjde! Devlet tarafından işsizlere işsizlik maaşı bağlanıyor. 30 gün içinde başvurmak şart! Bu süreyi geçenler hak iddia edemiyor. 2023 Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle zamlı maaşlar ortaya çıktı. İŞKUR tarafından işsiz kalan vatandaşlara işsizlik maaşı olarak 4 bin 3-8 bin TL aylık maaş bağlanıyor. İşte İŞKUR 2023 işsizlik maaşı şartları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
30.01.2023 18:15 - Son Güncelleme: 30.01.2023 18:15
İşsizlik maaşı için birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Yeni yılla birlikte zamlanan işsizlik ödeneği 8 bin TL'ye kadar çıkıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşte işsizlik maaşı şartları...
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,