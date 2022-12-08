8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı son dakika kaç oldu? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...

EYT: ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ

Şimdi bu konu da vatandaşlarımız tarafından geçmişte de gündeme taşındı. Vatandaşın gündeminde olan bizim de gündemimizdedir. Bu beklentinin karşılanması açısından Çalışma ve Maliye Bakanlığı çalışmalarda sona geldi. Bu da en kısa zaman da açıklanacak.