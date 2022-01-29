7'den 70'e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! PTT'den hemen çekilebiliyor! 18-65 yaş arası herkese para yağacak. 2022 yılının gelmesiyle birlikte asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere tüm ödemeler hesaplara zamlı olarak geçecek. Destek ve yardım ödemelerinin miktarı da artıyor. Emekli, memur maaşı ve asgari ücretin belli olmasının ardından tüm ödemeleri yeni miktarları açıklandı. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşanıyor. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt veriliyor.