7'den 70'e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! PTT'den hemen çekilebiliyor! 18-65 yaş arası herkese para yağacak!
Destek ve yardım ödemelerinde 2022 yılıyla birlikte önemli bir artış yaşandı. Ödenecek yeni zamlı tutarlar kalem kalem hesaplanarak vatandaşlara duyuruldu. Devletin vatandaşlara yaptığı yardımlar arasında işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı gibi aylık yatırılan desteklerin yanı sıra tek seferliğine verilen pek çok destek de bulunmaktadır. Bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Başvuruların onaylanması halinde ödemeler PTT ya da banka şubelerinden direkt çekilebiliyor. Verilen desteklerin hepsi haberimizde yer alıyor.
7'den 70'e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! PTT'den hemen çekilebiliyor! 18-65 yaş arası herkese para yağacak. 2022 yılının gelmesiyle birlikte asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere tüm ödemeler hesaplara zamlı olarak geçecek. Destek ve yardım ödemelerinin miktarı da artıyor. Emekli, memur maaşı ve asgari ücretin belli olmasının ardından tüm ödemeleri yeni miktarları açıklandı. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşanıyor. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt veriliyor.
DOĞAL GAZ YARDIMI
Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak. Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilecek. Ödeme hak sahibinin PTT kartına yatırılacak.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ
Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde evde yaşayan kişi sayısına göre destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.