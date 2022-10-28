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7'den 70'e herkese ödemeler başladı! Başvurana para yağacak! 18'ine giren parasını PTT’den anında alıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında sağlanan elektrik fatura desteği gereksinim sahipleri için araştırılıyor. Fatura destek müracaatında bulunacak olan vatandaşlar doğalgaz ve elektrik desteği ne kadar, kaç TL sorularına cevap arıyor.

takvim.com.tr
28.10.2022 12:27 - Son Güncelleme: 28.10.2022 12:28
7’den 70’e herkese ödemeler başladı! Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor!

Ödemesi onaylanan vatandaşlar paralarını süratlice alabilecekler. Geçtiğimiz aylarda gelen destek ödemesi haberlerinin sonrasında tekrardan ödemeler olacağına dair haberler gelmeye başlaması pek çok aileyi sevindirdi.

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7’den 70’e herkese ödemeler başladı! Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor!

Birçok aile gelecek güzel haberleri beklemeye başladı. Bilindiği üzere PTT yardımların ödenmesi konusu ile ilgili her vakit ön plana çıkıyor. Peki, bu yılki destek ödemelerinde neler var? İşte ayrıntılar!

7’den 70’e herkese ödemeler başladı! Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor!

Doğalgaz Yardımı

Özellikle kış aylarında doğalgaz hem ısınma hem de genel kullanım bağlamında olabildiğince mühim bir yere sahip olmakta. Doğalgazın temiz enerji kaynağı olması hava kirliliği mücadele konusu ile ilgili da büyük destek sağlamaktadır.


7’den 70’e herkese ödemeler başladı! Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor!

Bu hususta oluşturulan çalışmaların sonrasında geliri belirli bir miktarın altında olan ailelere doğalgaz yardımı yapılacağına dair haberler gelmeye başladı.

7’den 70’e herkese ödemeler başladı! Başvurana para yağacak! 18’ine giren parasını PTT’den anında alıyor!

Bunun amacıyla e-devlet üzerinden müracaat yapan ve gereksinim sahibi olduğunu kanıtlamayı başaran vatandaşlar değişik segmentlerde ödemeler alabilecekler. Sonuç olarak her hane doğalgaz kullanabilecek.

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