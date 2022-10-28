7'den 70'e herkese ödemeler başladı! Başvurana para yağacak! 18'ine giren parasını PTT’den anında alıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında sağlanan elektrik fatura desteği gereksinim sahipleri için araştırılıyor. Fatura destek müracaatında bulunacak olan vatandaşlar doğalgaz ve elektrik desteği ne kadar, kaç TL sorularına cevap arıyor.
28.10.2022 12:27 - Son Güncelleme: 28.10.2022 12:28
Birçok aile gelecek güzel haberleri beklemeye başladı. Bilindiği üzere PTT yardımların ödenmesi konusu ile ilgili her vakit ön plana çıkıyor. Peki, bu yılki destek ödemelerinde neler var? İşte ayrıntılar!