7,90 TL’den satışta! BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Şubat Salı güzelliğini düşünenler için fırsatlar! Işıltılı yüz bakım maskesi…

BİM aktüel ürünler kataloğu 8 Şubat Salı yayınlanır yayınlanmaz merakla incelenmeye başlandı. Yarın erken saatlerde evine en yakın market şubesini ziyaret edecek olanlar şimdiden alacaklarını belirlemek istiyor. BİM indirimlerinde bu Salı özellikle güzellik ürünlerindeki fırsatlar ön plana çıkıyor. Atıştırmalık ürün çeşitlerinde de ekonomik fiyatlar dikkat çekiyor. BİM'de Ülker Çikolatalı Gofret 5'li paket 9,50 TL, Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi 8'li paket 15, 25 TL, Ülker Cocostar Hindistan Cevizli Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi büyük boy atıştırmalık 7,25 TL olmak üzere daha pek çok seçenek sizleri bekliyor.