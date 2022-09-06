7.9 milyon kişiye İlk ipucu geldi: Ocakta asgari ücret 7.450 TL... 6 aylık enflasyon farkına göre %80,21 ZAM! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu aileler...

Asgari ücret hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan hafta başıdna yapılan Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi. 2023 yılı için geri sayım devam ederken milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam tutarına odaklandı. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. İşte Ocak 2023 asgari ücret hesabı!