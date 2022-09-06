7.9 milyon kişiye İlk ipucu geldi: Ocakta asgari ücret 7.450 TL... 6 aylık enflasyon farkına göre %80,21 ZAM! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu aileler...
2023 asgari ücret ne kadar olacak? 2023 yılı asgari ücret maaş zammı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda ülkemizde 10 milyona yakın asgari ücretli çalışan var. Son olarak Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı için de açıklamada bulundu. Bu gelişmeler üzerine yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu merak edildi. İşte haberimizde 2023 Ocak asgari ücret zammıan dair hesaplamalar...
Asgari ücret hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan hafta başıdna yapılan Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi. 2023 yılı için geri sayım devam ederken milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam tutarına odaklandı. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. İşte Ocak 2023 asgari ücret hesabı!
ASGARİ ÜCRETE, MEMUR MAAŞINA VE EMEKLİ AYLIĞINA YENİ ZAM YOLDA
Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna yönelik destekleyici çalışmaları arttırarak devam ettireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz." diye konuştu.