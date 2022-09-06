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Haberler Ekonomi 7.9 milyon kişiye İlk ipucu geldi: Ocakta asgari ücret 7.450 TL... 6 aylık enflasyon farkına göre %80,21 ZAM! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu aileler...

7.9 milyon kişiye İlk ipucu geldi: Ocakta asgari ücret 7.450 TL... 6 aylık enflasyon farkına göre %80,21 ZAM! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu aileler...

2023 asgari ücret ne kadar olacak? 2023 yılı asgari ücret maaş zammı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda ülkemizde 10 milyona yakın asgari ücretli çalışan var. Son olarak Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı için de açıklamada bulundu. Bu gelişmeler üzerine yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusu merak edildi. İşte haberimizde 2023 Ocak asgari ücret zammıan dair hesaplamalar...

takvim.com.tr
06.09.2022 16:33 - Son Güncelleme: 06.09.2022 16:34
Ocakta asgari ücret 7.450 TL! İlk ipucu geldi: 6 aylık enflasyon farkına göre %80,21 ZAM! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu aileler...

Asgari ücret hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan hafta başıdna yapılan Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi. 2023 yılı için geri sayım devam ederken milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam tutarına odaklandı. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. İşte Ocak 2023 asgari ücret hesabı!

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Ocakta asgari ücret 7.450 TL! İlk ipucu geldi: 6 aylık enflasyon farkına göre %80,21 ZAM! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu aileler...

ASGARİ ÜCRETE, MEMUR MAAŞINA VE EMEKLİ AYLIĞINA YENİ ZAM YOLDA

Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna yönelik destekleyici çalışmaları arttırarak devam ettireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Ocakta asgari ücret 7.450 TL! İlk ipucu geldi: 6 aylık enflasyon farkına göre %80,21 ZAM! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu aileler...

ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 TL OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.

Ocakta asgari ücret 7.450 TL! İlk ipucu geldi: 6 aylık enflasyon farkına göre %80,21 ZAM! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu aileler...

ARALIK AYINDA TEKRAR GÜNDEME GELECEK

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunmuştu. Vedat Bilgin, 3. zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını aktardı.

Ocakta asgari ücret 7.450 TL! İlk ipucu geldi: 6 aylık enflasyon farkına göre %80,21 ZAM! Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu aileler...

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NETLEŞTİ

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da TÜİK tarafından açıklandı.

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