7.550 8100 8600 TL ve üstü maaş alana süper zam rotası oluşturuldu! SSK BAĞ-KUR emeklisinin sevincini ikiye katlayacak zam müjdesi! Seyyanen zam ve refah payı ile en düşük maaş...
Temmuz ayı zam oranı yaklaşık 16 milyon emeklinin heyecanla beklediği bir konu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine dayanarak hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu oran emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını belirlemek için önemli bir referans olarak kullanılıyor. Gelecek son veri kapsamında maaşlara yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz'da duyurulmuş olacak. Şimdi gözler 5 gün sonra açıklanacak olan zamlı maaşlara çevrildi.
02.07.2023 12:11 - Son Güncelleme: 02.07.2023 12:12
Emekliler merakla Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Bu oranlar, emekli maaşlarına yapılacak zammın kesinleştirilmesinde belirleyici rol oynayacak ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz tarihinde duyurulacak. Temmuz ayındaki zam emekli maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.