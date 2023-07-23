7.500 TL ve üzeri maaş alanlar dikkat! Emekliye müjdeli duyuru öğlen saat 12.10 sularında geldi! BAĞ-KUR SSK'lılar için cazip teklif

Emekliler için sunulan promosyonlar maaşlarını farklı bankalara taşıyanlar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Pek çok banka emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere nakit promosyon ödemesi yaparak ek bir gelir kaynağı sağlama fırsatı sunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere özel promosyonlarla 31 Temmuz'a kadar olan süreçte başvurularını bekliyor. Son dönemde yapılan artışlarla birlikte promosyon ödeme miktarları 10.000 TL'ye kadar çıktı. Öte yandan bir banka daha promosyon miktarında artışa gittiğini öğle saatlerinde duyurdu.