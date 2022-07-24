7.500 TL ödeme suratları güldürecek! Zamlı maaşı 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL olan emekliler! Paralar hesaplara düştü bir ATM kadar uzakta...
İş Bankası'ndan Ziraat Bankası'na varana kadar bir hayli banka emeklilerin suratlarını güldürmeye devam ediyor. Bu anlarda kişilerin rahat bir soluk alabilmesi için bankalar promosyon ödemesi yarışına girdiler. Bankaların emekli yarışı kızışmaya başladı. Promosyon tutarları da Temmuz zammıyla birlikte artışa geçti. Emekli maaş miktarlarına göre en düşük 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini rastgele bir ek koşul talep etmeden 5.750 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar. İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...
24.07.2022 23:23 - Son Güncelleme: 24.07.2022 23:23
Bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyonlarda yeni tutarlar belli oldu. Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? İşte banka banka promosyon listesi... Bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar. İşte yeni promosyon ödemeleri...