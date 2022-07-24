7.500 TL ödeme suratları güldürecek! Zamlı maaşı 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL olan emekliler! Paralar hesaplara düştü bir ATM kadar uzakta...

Bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyonlarda yeni tutarlar belli oldu. Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? İşte banka banka promosyon listesi... Bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar. İşte yeni promosyon ödemeleri...