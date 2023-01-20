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Haberler Ekonomi 7.500, 8.500, 9.000 TL ŞUBAT 2023 emekli promosyonu! SSK, Bağ-Kur, 4c'liye banka torpili! PTT, Ziraat, İş Bankası, TEB, Vakıfbank....

7.500, 8.500, 9.000 TL ŞUBAT 2023 emekli promosyonu! SSK, Bağ-Kur, 4c'liye banka torpili! PTT, Ziraat, İş Bankası, TEB, Vakıfbank....

2023 yılıyla birlikte 13 milyon emekli vatandaşın gündeminde banka promosyon ücretleri yer alıyor. Bu nedenle bankalar arası rekabet de oldukça arttı. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Tutarların daha da artmasını bekleyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte 2023 emekli promosyonları...

takvim.com.tr
20.01.2023 13:54 - Son Güncelleme: 20.01.2023 13:54
7.500, 8.500, 9.000 TL ŞUBAT 2023 emekli promosyonu! SSK, Bağ-Kur, 4c’liye banka torpili! PTT, Ziraat, İş Bankası, TEB, Vakıfbank....

Özel bankalar ve kamu bankaları doğrulusunda emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. İşte 2023 Şubat emekl promosyonu...

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7.500, 8.500, 9.000 TL ŞUBAT 2023 emekli promosyonu! SSK, Bağ-Kur, 4c’liye banka torpili! PTT, Ziraat, İş Bankası, TEB, Vakıfbank....

EYT'LİLERE 25 BİN TL Mİ YATCAK?

Bankaların promosyon miktarlarını yaklaşık 3 kat arttırarak yaklaşık 25 bin tl'ye kadar yükselteceği iddia edildi.

7.500, 8.500, 9.000 TL ŞUBAT 2023 emekli promosyonu! SSK, Bağ-Kur, 4c’liye banka torpili! PTT, Ziraat, İş Bankası, TEB, Vakıfbank....

EYT'LİYE PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"20 bin, 25 bin liralara çıkacağına dair bir çok duyum alıyoruz. EYT kanunu çıkar çıkmaz biz promosyonu hak ettik diye bir şey söz konusu değil. Emekliliği hak ettikten sonra maaşınızın yatmış olması ve aradan en az 3 gün geçmesi gerekiyor"

7.500, 8.500, 9.000 TL ŞUBAT 2023 emekli promosyonu! SSK, Bağ-Kur, 4c’liye banka torpili! PTT, Ziraat, İş Bankası, TEB, Vakıfbank....

PTT EMEKLİ PROMOSYONU 2023

Söz konusu kampanya bedeli 3.600 TL olup, 3 yıl boyunca maaşını emekli maaşını PTT'den almayı taahhüt edenler için geçerlidir. Söz konusu kampanya 04 Ocak 2023 tarihinde başladı. Kampanya başvurusu PTT iş yerinden yapılacak.

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7.500, 8.500, 9.000 TL ŞUBAT 2023 emekli promosyonu! SSK, Bağ-Kur, 4c’liye banka torpili! PTT, Ziraat, İş Bankası, TEB, Vakıfbank....

YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

3 sene aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus ödeme yapıyor. Promosyonda, 3 senelik taahhüt zamanı dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya müracaatını yapıp ödemesini alıyor.

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