7.500, 8.500, 9.000 TL ŞUBAT 2023 emekli promosyonu! SSK, Bağ-Kur, 4c'liye banka torpili! PTT, Ziraat, İş Bankası, TEB, Vakıfbank....
2023 yılıyla birlikte 13 milyon emekli vatandaşın gündeminde banka promosyon ücretleri yer alıyor. Bu nedenle bankalar arası rekabet de oldukça arttı. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Tutarların daha da artmasını bekleyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte 2023 emekli promosyonları...
20.01.2023 13:54 - Son Güncelleme: 20.01.2023 13:54
EYT'LİYE PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"20 bin, 25 bin liralara çıkacağına dair bir çok duyum alıyoruz. EYT kanunu çıkar çıkmaz biz promosyonu hak ettik diye bir şey söz konusu değil. Emekliliği hak ettikten sonra maaşınızın yatmış olması ve aradan en az 3 gün geçmesi gerekiyor"