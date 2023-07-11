7.500, 8.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur'a Temmuz zamlı promosyon! %25 zam + ek ödeme tablosu! 16 bankadan...
Bankalar Temmuz ayı promosyon kampanyalarını açıkladı. EYT'lilerin, mevcut aylık alanların yararlanabildiği kampanyalarda 10 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, kimi emekliler de Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçtiği için ödemesini artırabilecek. İşte detayları...
Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sağlayan promosyonda kampanyalar sürüyor. Bankalar Temmuz ayı kampanyalarını açıkladı. Emekli aylığı bağlanan EYT'lilerin yanı sıra halen aylık alan emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabildiği kampanyalarda 10 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor.
Temmuz zammıyla birlikte pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanmayı sağlayacak.
İŞTE TEMMUZ KAMPANYALARI
* ALBARAKATÜRK: Temmuz kampanyasıyla aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.000, 10.000 lira ve üzeri olanlara 6.500 lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik ödeme talimatına ilave 500 lira verirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olma imkanı sunuluyor.
* AKBANK: Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250, 10.000 lira ve fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 lira harcama sözüne 3.000 lira chip para veriyor.