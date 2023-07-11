7.500, 8.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur'a Temmuz zamlı promosyon! %25 zam + ek ödeme tablosu! 16 bankadan...

TEMMUZ ZAMMI ETKİSİ

Bu ay aylıklara yapılacak zam da bazı emeklilerin promosyon tutarını artıracak. Bankalar 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor.