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Haberler Ekonomi 7.500, 8.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur'a Temmuz zamlı promosyon! %25 zam + ek ödeme tablosu! 16 bankadan...

7.500, 8.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur'a Temmuz zamlı promosyon! %25 zam + ek ödeme tablosu! 16 bankadan...

Bankalar Temmuz ayı promosyon kampanyalarını açıkladı. EYT'lilerin, mevcut aylık alanların yararlanabildiği kampanyalarda 10 bin liraya varan promosyon imkanı sunulurken, kimi emekliler de Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçtiği için ödemesini artırabilecek. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
11.07.2023 21:28 - Son Güncelleme: 11.07.2023 21:31
7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon tarifesi! %25 zam + ek ödeme tablosu oluştu!

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sağlayan promosyonda kampanyalar sürüyor. Bankalar Temmuz ayı kampanyalarını açıkladı. Emekli aylığı bağlanan EYT'lilerin yanı sıra halen aylık alan emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlanabildiği kampanyalarda 10 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor.

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7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon tarifesi! %25 zam + ek ödeme tablosu oluştu!

TEMMUZ ZAMMI ETKİSİ
Bu ay aylıklara yapılacak zam da bazı emeklilerin promosyon tutarını artıracak. Bankalar 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor.

7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon tarifesi! %25 zam + ek ödeme tablosu oluştu!

Temmuz zammıyla birlikte pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanmayı sağlayacak.

7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon tarifesi! %25 zam + ek ödeme tablosu oluştu!

İŞTE TEMMUZ KAMPANYALARI

* ALBARAKATÜRK: Temmuz kampanyasıyla aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.000, 10.000 lira ve üzeri olanlara 6.500 lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik ödeme talimatına ilave 500 lira verirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olma imkanı sunuluyor.

7.500, 8.000, 9.000 TL emekli maaşı alana 10.000 TL! EYT, SSK, Bağkur’a Temmuz zamlı promosyon tarifesi! %25 zam + ek ödeme tablosu oluştu!

* AKBANK: Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250, 10.000 lira ve fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 lira harcama sözüne 3.000 lira chip para veriyor.

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