RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 7.500, 8.000, 9.000 TL ve üstü alanlar! %12 EK ZAMLA memur, emekli, asgari ücret için Temmuz maaşları hesaplandı! SSK, Bağkur'lu 3 ay sonra...

7.500, 8.000, 9.000 TL ve üstü alanlar! %12 EK ZAMLA memur, emekli, asgari ücret için Temmuz maaşları hesaplandı! SSK, Bağkur'lu 3 ay sonra...

Emekli ve memurlar merakla temmuz zammı için geri sayıma başladı. Ocak ayı için yapılan yılın ilk zammı sonrası gözler 2. zam için Temmuz verisine kilitlendi. Şimdiden 3 aylık enflasyon farkı 12,52 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan veriler sonrası yeni hesap tablosu ortaya çıktı. Peki, Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
17.04.2023 12:27 - Son Güncelleme: 17.04.2023 12:27
7.500, 8.000, 9.000 TL ve üstü alanlar! %12 EK ZAMLA memur, emekli, asgari ücret için Temmuz maaşları hesaplandı! SSK, Bağkur’lu 3 ay sonra...

Temmuz zammı için bekleyiş devam ederken enflasyon verilerinin aydan aya açıklanmasıyla birlikte yeni hesaplamalar şekillenmeye başladı. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 12.52 çıktı. Böylelikle maaş zammının netleşmesi için geriye yalnızca 3 veri kaldı. Peki, temmuzda emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak? İşte en yeni hesap tablosu haberimizde...

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7.500, 8.000, 9.000 TL ve üstü alanlar! %12 EK ZAMLA memur, emekli, asgari ücret için Temmuz maaşları hesaplandı! SSK, Bağkur’lu 3 ay sonra...

EMEKLİ VE MEMUR 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, enflasyon farkı hesabıyla da 3 aylık memur zammı 10,52 oldu.

7.500, 8.000, 9.000 TL ve üstü alanlar! %12 EK ZAMLA memur, emekli, asgari ücret için Temmuz maaşları hesaplandı! SSK, Bağkur’lu 3 ay sonra...

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52
3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52

7.500, 8.000, 9.000 TL ve üstü alanlar! %12 EK ZAMLA memur, emekli, asgari ücret için Temmuz maaşları hesaplandı! SSK, Bağkur’lu 3 ay sonra...

Açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayır enflasyon rakamları sonrası bu zam oranları artacak. Yani bundan sonra enflasyon Temmuz ayına kadar sıfır çıksa bile bu zam oranları kesinleşmiş oldu.

7.500, 8.000, 9.000 TL ve üstü alanlar! %12 EK ZAMLA memur, emekli, asgari ücret için Temmuz maaşları hesaplandı! SSK, Bağkur’lu 3 ay sonra...

OCAK 2023 DÖNEMİNDE GELİRLER REFAH PAYI İLE ARTTI

Bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak döneminde maaşlara rekor düzeyde refah payı yansıtıldı. Normalde SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı Ocak döneminde yüzde 15,40 olurken bu rakam memur ve memur emeklisi için yüzde 16,48 oldu.

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