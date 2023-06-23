7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam işareti verildi! SSK BAĞKUR emeklisine hızır gibi yetişen zam müjdesi! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...

Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı ve bu zam merakla bekleniyor. Temmuz ayında emekliler bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olacak ve ayrıca ek iyileştirmeler de yapılacak. Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirmek için ise haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor.