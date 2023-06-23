7500-7700-8200 TL ve üstü maaş alanlara süper zam işareti verildi! SSK BAĞKUR emeklisine hızır gibi yetişen zam müjdesi! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...
Emekliler, Temmuz ayında gerçekleşecek olan zam oranını merakla beklemeye başladı. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranı temel alınarak belirlenecek olan Temmuz zammı, emeklilere ek iyileştirmelerle birlikte değerlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak, tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
23.06.2023 00:40 - Son Güncelleme: 23.06.2023 00:40
Emeklilerin temmuz zammı için geri sayım başladı ve bu zam merakla bekleniyor. Temmuz ayında emekliler bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olacak ve ayrıca ek iyileştirmeler de yapılacak. Emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirmek için ise haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor.