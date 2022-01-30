7,50 TL’ye BİM’de satışa çıkacak! Damaklarınızı lezzetlendirecek seçenekler sizleri bekliyor! 1 Şubat Salı BİM aktüel katalog…

Temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra çeşitli gıda ürünlerini de bütçeye uygun fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar BİM aktüelde yer alan seçenekleri merak ediyor. 1 Şubat Salı günü satışa çıkacak olan BİM aktüel katalog araştırmaları hız kazandı ve şimdiden görerek liste yapmak isteyenler için haberimizde derledik. 7,50 TL'ye BİM'de satışa çıkacak kedi dili büskivi ile lezzetli tatlılar yapabilirsiniz. 7,90 TL'den pasta tabanı keki alarak diğer satışa sunulacak olan süsleme çeşitleri ile görsel şölen yaratabilirsiniz.