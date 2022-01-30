7,50 TL’ye BİM’de satışa çıkacak! Damaklarınızı lezzetlendirecek seçenekler sizleri bekliyor! 1 Şubat Salı BİM aktüel katalog…
Tüm illerden vatandaşların gündemde en çok araştırdığı konular arasında market fiyatları yer alıyor. Özellikle BİM aktüel kataloğunu takip edenler Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünleri stoklar bitmeden yakalamk istiyor. Bu Salı BİM'de yine birbirinden güzel gıda ürünleri yer alıyor ve evde kayfe keyfi ile kafeye gitmiş hissiyatı yaratacak. 7,50 TL'ye BİM'de satışa çıkacak olan ürünlerin yanı sıra filtre kahve çeşitli aromaları ile damaklarınızı lezzetlendirmeye hazırlanıyor. 1 Şubat Salı BİM aktüel katalog haberimizde yer alıyor. Fiyatları inceleyerek alacaklarınızı listeleyebilirsiniz.
30.01.2022 16:47
- Son Güncelleme: 30.01.2022 16:47
Temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra çeşitli gıda ürünlerini de bütçeye uygun fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar BİM aktüelde yer alan seçenekleri merak ediyor. 1 Şubat Salı günü satışa çıkacak olan BİM aktüel katalog araştırmaları hız kazandı ve şimdiden görerek liste yapmak isteyenler için haberimizde derledik. 7,50 TL'ye BİM'de satışa çıkacak kedi dili büskivi ile lezzetli tatlılar yapabilirsiniz. 7,90 TL'den pasta tabanı keki alarak diğer satışa sunulacak olan süsleme çeşitleri ile görsel şölen yaratabilirsiniz.