%75 ek ORAN! İşçiye en az 7.700, memura 12.760 TL! Merkez Bankası yayınlandı! Asgari ücret, memur 1 OCAK 2023 MAAŞ TABLOSU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Memur ve emekli maaşı zam oranları merak konusu oldu. Memur emekli maaşı hesaplamaları yıl sonuna doğru şekillenmeye başlarken 4 aylık zam oranı da netlik kazandı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı maaş zam oranları belli oldu. Milyonlarca emekli ve kamuoyunu yakından ilgilendiren zam oranı, yeni yılda hesaplara yansıyacak. Diğer yandan memur ve memur emeklilerinin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Hesaplamalara göre memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak. İşte 2023 zamlı maaşlar ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini...
MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
Merkez Bankası'nın en son anketi yüzde 60'tan yüzde 65'e artırılmıştı. Bunun da yıl sonu enflasyon beklentisi tahminleri için yeterli olmadığını en az yıl sonu enflasyonun yüzde 75'ler seviyesinde gerçekleşeceğini söylemiştik. Bunu söylememizin iki nedeni vardı. Birincisi ekim ayı enflasyonu bir önceki ekim ayına göre yüzde 85 olarak gerçekleşti. Bu enflasyonun özellikle ekim ayında fazla çıkmasının sebebi meyve ve sebze fiyatlarının ve ham madde fiyatlarının artmasıydı. Kasım ayında da aynı etkileri göreceğiz. Ancak aralık ayında bir önceki sene aylık enflasyonu yüzde 13.8 seviyesindeydi.
"YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 75'LER SEVİYESİNDE OLACAK'
Aralık ayındaki enflasyonu bu sene bu düzeyde gelmeyecek bunun nedeni de enerji fiyatlarının baz ektisinden dolayı bir düşüş olacak. İkinci nedeni ise piyasa anketleri çeşitli ekonomistlerin ve reyting kuruluşlarının anketlerine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 75'ler seviyesinde olacağı öngörülüyor. Merkez Bankası'nın bir önceki anketinde yüzde 65'e yükseltildiğinde daha önce de söylediğimiz gibi Merkez Bankası iki türlü piyasayı yönlendirir. Birincisi söylem dili, ikincisi eylem dili. Merkez Bankası söylem dili ile enflasyonun düşük tutulmasıyla beraber enflasyonun düşeceğine ilişkin piyasada intiba oluşturmaya çalışıyor.