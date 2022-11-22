%74 ZAMLA 10 bin 849 TL! SSK, Bağkur, 4C, memur 2023 EN YENİ maaş TABLOSU! 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaş alan emekliler...

Emekli ve memurun zam oranlarının belli olmasına sadece 2 veri kaldı. 6 aylık enflasyon verilerinden önce ipuçları gelmeye devam ediyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik Ocak artışı da enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı. Peki, 2023'te emekli memur kaç TL maaş alacak? İşte emekli memur meslek meslek zam tablosu haberimizde!