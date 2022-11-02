%73.12 ZAM! Emekliye 5 bin 700, Memura 12 bin 769 TL! 6 aylık enflasyonla 4A,4B,4C yeni yıl maaş tablosu! 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL maaş alanlar...

Ve belli oldu! 2023 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı için geri syaım sürüyor. Türkiye'de 13 milyonun üzerinde emekli, Ocak ayının yaklaşması ile birlikte zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. İşte yeni tahminlere göre emekli memur zam tablosu 2023!