7.200 PRİM GÜN, 5 yıl ERKEN EMEKLİLİK müjdesi! Çiftçi,, Bağ-Kur’lu, emekliye FARK KALKTI! Prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek?

"KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK"

Başkan Erdoğan tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak." ifadeleri kullanıldı.