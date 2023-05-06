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Haberler Ekonomi 7.200 PRİM GÜN, 5 yıl ERKEN EMEKLİLİK müjdesi! Çiftçi, Bağ-Kur'lu, emekliye FARK KALKTI! Prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek?

7.200 PRİM GÜN, 5 yıl ERKEN EMEKLİLİK müjdesi! Çiftçi, Bağ-Kur'lu, emekliye FARK KALKTI! Prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek?

Bağ-Kur'luya prim gün sayısı eşitlendi. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjdeyle Bağ-Kur prim günün 7.200 güne düşürüldüğü açıklandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
06.05.2023 15:46 - Son Güncelleme: 06.05.2023 15:58
7.200 PRİM GÜN, 5 yıl ERKEN EMEKLİLİK müjdesi! Çiftçi,, Bağ-Kur’lu, emekliye FARK KALKTI! Prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek?

Başkan Erdoğan, "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak" diyerek müjdeli haberi duyurdu.

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7.200 PRİM GÜN, 5 yıl ERKEN EMEKLİLİK müjdesi! Çiftçi,, Bağ-Kur’lu, emekliye FARK KALKTI! Prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek?

"KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK"

Başkan Erdoğan tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak." ifadeleri kullanıldı.

7.200 PRİM GÜN, 5 yıl ERKEN EMEKLİLİK müjdesi! Çiftçi,, Bağ-Kur’lu, emekliye FARK KALKTI! Prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek?

Çiftçiler de 25 yılla değil 20 yıl çalışma süresi ve prim gün sayısıyla emekli olabilecek.

7.200 PRİM GÜN, 5 yıl ERKEN EMEKLİLİK müjdesi! Çiftçi,, Bağ-Kur’lu, emekliye FARK KALKTI! Prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek?

7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK

Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

7.200 PRİM GÜN, 5 yıl ERKEN EMEKLİLİK müjdesi! Çiftçi,, Bağ-Kur’lu, emekliye FARK KALKTI! Prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek?

Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

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