7.200 PRİM GÜN, 5 yıl ERKEN EMEKLİLİK müjdesi! Çiftçi, Bağ-Kur'lu, emekliye FARK KALKTI! Prim eşitliği ne zaman yürürlüğe girecek?
Bağ-Kur'luya prim gün sayısı eşitlendi. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjdeyle Bağ-Kur prim günün 7.200 güne düşürüldüğü açıklandı. İşte detaylar...
06.05.2023 15:46 - Son Güncelleme: 06.05.2023 15:58
"KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK"
Başkan Erdoğan tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak." ifadeleri kullanıldı.