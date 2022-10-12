7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor! Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu

Emeklilerin desteklenmesine yönelik Ekim ayı itibariyle 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme uygulanacağı belirtiliyor. Bu kapsamda çok sayıda emekliye 7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye kadar ödeme uygulanacağı ifade ediliyor! İşte bu habere dair merak edilen tüm ayrıntılar!