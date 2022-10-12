7.000-8.000 ve 10.000 TL’ye kadar maaşa ek veriliyor! Ekim ayında yalnızca emekliye ödenecek tutar belli oldu
Ülkemizde yaşam sürdüren çoğu emekli aynı zamanda çalıştığı için aylık gelir düzeyi tatmin edicidir. Ancak çalışma hayatından çıkmış ve emekli vatandaşlar için emekli maaşı yeterli olmamaktadır. Tam bu noktada emekliler amacıyla belli başlı dönemlerde ödemeler sunuluyor.
12.10.2022 09:15 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:17
7.000-8.000 ve 10.000 TL'ye emekli ödemesi alındığı takdirde geri ödemesi söz hususudur. Bu geri ödeme de aylara göre kendi içerisinde planlanmaktadır.