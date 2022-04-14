700 bin kamu işçisine ikramiye kazancı: Taşeron ve 4/b 4/d işçi maaşları... Minimum 1.500 TL - en azametli 2 bin 323 TL ödeme! Adım adım yaklaşıyor!
700 bin işçiye ikramiye ödemesi! 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak! Kamuda çalışan işçilere yılda 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. İlk taksiti Ocak'ta ödenen tediyelerin ikinci kısmı Nisan ayı sonunda hesaplara yatırılacak. Peki, İşçi ikramiyeleri (tediye) ne zaman yatacak? Işçiye ikramiye (tediye) ödemesinde kim, ne kadar alacak? İşte İşçi tediye tarihleri 2022!
14.04.2022 11:36 - Son Güncelleme: 14.04.2022 11:36
Nisan ayında emeklilerin yanında kamu işçilerinin de kazancı artacak. Bu ay kamu işçilerinin de ikramiye ayı olacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Yaklaşık 700 bin işçiye 13 günlük ikramiyeleri 29 Nisan'da yatırılacak. En az ödeme ise bin 550 lira olacak. En yüksek tutar ise 2.323 TL olacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? 4/D'li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu? İşte merak edilenler...