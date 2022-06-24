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700 bin kamu işçisine en az 2168 TL yatacak! Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte tediye ödeme tarihi

Son dakika ekonomi haberleri | Yüz binlerce kamu işçisinin günlerdir merakla beklediği ilave tediye tarihleri netleşti. Tediye ödeme tarihi Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki tediye ödemelerinde kim ne kadar alacak? Tediyeler ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir? İşte tüm detaylar...

24.06.2022 11:06 - Son Güncelleme: 24.06.2022 11:06
700 bin kamu işçisine en az 2168 TL yatacak! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tediye ödeme tarihi

İlave tediyeler ne zaman yatacak sorusu 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete ile yanıt buldu.

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700 bin kamu işçisine en az 2168 TL yatacak! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tediye ödeme tarihi

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere Ilave Tediye yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

700 bin kamu işçisine en az 2168 TL yatacak! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tediye ödeme tarihi

700 bini aşkın Kamu işçisinin ilave tediyeden faydalanması bekleniyor.

700 bin kamu işçisine en az 2168 TL yatacak! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tediye ödeme tarihi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 (16/12/2022) tarihinde ödenecek.

700 bin kamu işçisine en az 2168 TL yatacak! Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte tediye ödeme tarihi

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

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