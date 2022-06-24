700 bin kamu işçisine en az 2168 TL yatacak! Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte tediye ödeme tarihi
Son dakika ekonomi haberleri | Yüz binlerce kamu işçisinin günlerdir merakla beklediği ilave tediye tarihleri netleşti. Tediye ödeme tarihi Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki tediye ödemelerinde kim ne kadar alacak? Tediyeler ne zaman yatacak? Tediye ödemesi nedir? İşte tüm detaylar...
24.06.2022 11:06 - Son Güncelleme: 24.06.2022 11:06
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere Ilave Tediye yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 (16/12/2022) tarihinde ödenecek.