👷🏻♂️👵700 bin kamu işçisine 2 bin 168 TL + emekliye 3 bin 311 TL! 14 milyonun NİSAN AYINDA cepleri doluyor! İlave tediye, ikramiye...
Nisan ayında milyonlarca kişinin kazancı artacak. Başta emekliler olmak üzere, kamu işçisi de ikramiyelerine kavuşacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesini 25-30 Nisan tarihleri arasında alması beklenirken, 700 bini aşkın kamu işçisi de 13 günlük ödemeleri ayın 29'unda alacak. Her sene 52 gün üzerinden ikramiye alan işçilerin, 2022'nin ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta ödenmişti. Sırada Nisan ayı ödemeleri hesaplara yatacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte emekli, işçi ikramiye ödemeleri hesabı...
21.03.2022 17:59 - Son Güncelleme: 21.03.2022 17:59
Hem emekli için hem de kamu işçisi için nisan ayı kazanç ayı olacak. Emekliler bayram ikramiyesine, kamu işçileri de 13 günlük ödemelere kavuşacak. Emekli ikramiyelerinde artış gündemde. Şu anda 4 formül üzerinde duruluyor. Öte yandan asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme brüt 2 bin 168 lira olacak. İşte merak edilenler...
Nisan, milyonlara ikramiye ayı olacak. Başta emekliler olmak üzere 13 milyonu aşkın kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan'da beklenirken, 700 bini aşkın kamu işçisine de 13 günlük ödemeleri ayın 29'unda yatırılacak.