700 bin işçiye Meclis SAYACI! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretlere 15 bin TL maaş formülü! Toplu İş Sözleşmesi netleşti! %15 Refah payı + 2500 TL sosyal yardım! Kamu çerçeve protokolü...

700 bin kamu işçisine yapılacak toplu sözleşme tarihi hakkında kritik gün geldi, çattı. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor. Bugün yapılacak görüşmede işveren tarafının ilk teklifi sunması bekleniyor. İşte detaylar...