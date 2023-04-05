RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 700 bin işçiye Meclis SAYACI! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretlere 15 bin TL maaş formülü! Toplu İş Sözleşmesi netleşti! %15 Refah payı + 2500 TL sosyal yardım! Kamu çerçeve protokolü...

700 bin işçiye Meclis SAYACI! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretlere 15 bin TL maaş formülü! Toplu İş Sözleşmesi netleşti! %15 Refah payı + 2500 TL sosyal yardım! Kamu çerçeve protokolü...

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zam için görüşmeler devam ediyor. İşçi ve işveren kesimi bugün bir araya geliyor. Bu görüşme sonrası işveren tarafının, ilk teklifini sunması bekleniyor. Görüşmeler sırasında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak talepler doğrultusunda, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, tüm ücretlere %15 refah payı ilave edilmesi istendi. Peki, kamu işçileri maaş zammı kaç TL olacak? 700 bin kamu işçisi kamu çerçeve protokolü son durum ne? İşte detaylar...

05.04.2023 09:33 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:41
700 bin işçiye Meclis SAYACI! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretlere 15 bin TL formülü! Toplu İş Sözleşmesi netleşti! %15 Refah payı + 2500 TL sosyal yardım eklenecek! Kamu çerçeve protokolü...

700 bin kamu işçisine yapılacak toplu sözleşme tarihi hakkında kritik gün geldi, çattı. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor. Bugün yapılacak görüşmede işveren tarafının ilk teklifi sunması bekleniyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
700 bin işçiye Meclis SAYACI! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretlere 15 bin TL formülü! Toplu İş Sözleşmesi netleşti! %15 Refah payı + 2500 TL sosyal yardım eklenecek! Kamu çerçeve protokolü...

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren kesimi çarşamba günü bir araya gelecek. Bu görüşmede işveren tarafının, ilk teklifini sunması bekleniyor.

700 bin işçiye Meclis SAYACI! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretlere 15 bin TL formülü! Toplu İş Sözleşmesi netleşti! %15 Refah payı + 2500 TL sosyal yardım eklenecek! Kamu çerçeve protokolü...

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

700 bin işçiye Meclis SAYACI! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretlere 15 bin TL formülü! Toplu İş Sözleşmesi netleşti! %15 Refah payı + 2500 TL sosyal yardım eklenecek! Kamu çerçeve protokolü...

Birlikte hareket eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde, gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrildi.

700 bin işçiye Meclis SAYACI! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretlere 15 bin TL formülü! Toplu İş Sözleşmesi netleşti! %15 Refah payı + 2500 TL sosyal yardım eklenecek! Kamu çerçeve protokolü...

İşçi tarafının 20 Ocak'ta sunduğu taleplere karşı TÜHİS'in, 5 Nisan Çarşamba günü yapılacak görüşmede ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.

SON DAKİKA