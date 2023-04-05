700 bin işçiye Meclis SAYACI! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretlere 15 bin TL maaş formülü! Toplu İş Sözleşmesi netleşti! %15 Refah payı + 2500 TL sosyal yardım! Kamu çerçeve protokolü...
Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zam için görüşmeler devam ediyor. İşçi ve işveren kesimi bugün bir araya geliyor. Bu görüşme sonrası işveren tarafının, ilk teklifini sunması bekleniyor. Görüşmeler sırasında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak talepler doğrultusunda, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, tüm ücretlere %15 refah payı ilave edilmesi istendi. Peki, kamu işçileri maaş zammı kaç TL olacak? 700 bin kamu işçisi kamu çerçeve protokolü son durum ne? İşte detaylar...
05.04.2023 09:33 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:41
700 bin kamu işçisine yapılacak toplu sözleşme tarihi hakkında kritik gün geldi, çattı. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor. Bugün yapılacak görüşmede işveren tarafının ilk teklifi sunması bekleniyor. İşte detaylar...
Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.