700 bin işçiye %45 EK ZAM + %15 Refah Payı! Kamu işçilerine toplu iş sözleşmesiyle birlikte Meclis’te torba yasa kıskacı! Taşeron, belediye, geçici işçi, uzman çavuş, ücretli öğretmene kadro...

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.