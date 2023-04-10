700 bin işçi için SON 4 GÜN! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretler 15 bin TL+ 4.000 TL EK ödeme müjdesi! %15 Refah Payı için Meclis pusulası basılıyor! Toplu İş Sözleşmesi...

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri pazarlıkta belirli bir noktaya geldi. İşçi ve işveren temsilcilerinin, ikramiyenin de aralarında olduğu pek çok konuda mutabık kaldığı belirtilirken, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlık ise sürüyor.