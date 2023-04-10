700 bin işçi için SON 4 GÜN! %45 EK ZAM + Brüt kök ücretler 15 bin TL+ 4.000 TL EK ödeme müjdesi! %15 Refah Payı için Meclis pusulası basılıyor! Toplu İş Sözleşmesi...
700 bin kamu işçisi için zam pazarlıklarında son aşamalara gelindi. Kamu işçileri için bu hafta büyük bir öneme sahip. 2 yıllık zam oranının belirneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bu hafta devam ederken, 13 günlük ikramiyeler de ödenecek. Pazarlıklarda kilit noktayı taban ücretler ve yüzdelik zam oluşturuyor. Peki, 700 bin kamu işçisinin maaşları kaç TL olacak? Kamu işçilerinin maaş zammı belli oldu mu? İşte detaylar...
700 bin işçinin zammı için geri sayım sona eriyor. Toplu iş sözleşmesi pazarlıklığında kilit noktayı taban ücret ve yüzdelik zam oluşturuyor. Peki, kamu işçisi maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçi için toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli haftaya girildi.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri pazarlıkta belirli bir noktaya geldi. İşçi ve işveren temsilcilerinin, ikramiyenin de aralarında olduğu pek çok konuda mutabık kaldığı belirtilirken, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlık ise sürüyor.
TABAN AYLIK MASADA
İşçi tarafının aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken, TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde oldu. İşçi ve işveren tarafı, müzakereler kapsamında, kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek.