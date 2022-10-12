7 MÜJDE geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 5400 günü geçmemişse SGK'ya bildirin! Kritik prim ve yıl detayı...
Çalışma hayatında olan kişilerin soruları çoğunlukla emeklilik ile ilgili. Son günlerde konuşulan EYT konusu da çok merak ediliyor. Hemen herkes EYT'li olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte merak edilen soru ve cevaplar haberimizde...
SSK, Bağkur, 4C ve EYT'lileri ilgilendiren bir sürü detay var. Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi emeklilik hakkında bazı bilgileri merak edip araştırıyor. "8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen de çalışıyorum. Ancak EYT kapsamında olup olmadığımı bilmiyorum. Bunun için belli kriterler var mı? 31.12.1971 doğum tarihim. İşe giriş tarihim ise 12. 04. 2008. Sadece 41 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik için ne yapmalıyım? 24 .03.1974 doğumluyum, 19 Eylül 1997 sigorta girişim var. 7789 prim ödedim. Ne zaman emekli olurum? EYT'den yararlanabiliyor muyum?" soruları araştırılıyor. İşte tek tek merak edilenler ve cevapları!
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Halen de çalışıyorum. Ancak EYT kapsamında olup olmadığımı bilmiyorum. Bunun için belli kriterler var mı? Betül KASAP
- Sizin de söylediğiniz gibi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve prim yatırmış herkes Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) diye tarif ettiğimiz gruba giriyor.
1-PRİM YATIRMAK GEREKİYOR:
SSK'lılar açısından en az 5000 gün gerekiyor. Yasa ile de işe giriş tarihine göre 5.000 ile 5975 gün arasında bir prim şartı getirildi. Bağ-Kur'lulara baktığımızda kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9.000 gün ödenmesi isteniyor. Burada iki kurum arasındaki prim farkının giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Ama onun sonucu henüz çıkmadı. Şu anki durumda prim şartları böyle oluşuyor.