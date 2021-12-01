7 milyon kişinin gözü kulağı bu gelişmede olacak! Asgari ücret ve AGİ’de beklenen gün geldi çattı! Masada 3 farklı senaryo var!

Asgari ücret ve AGİ'de beklenen gün geldi çattı. Masada 3 farklı senaryo var. Asgari ücret ve AGİ ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrette artık doğrudan işçiye destek verileceğini belirten Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, gelir vergisi alınmaması dahil her alternatifin üzerinde çalışıldığını söyledi. 1 Aralık Çarşamba günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı için bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Bu süreçte asgari ücretin 4 bin TL seviyelerine yaklaşması için yeni formüller de gündeme geliyor.