7 milyon kişinin gözü kulağı bu gelişmede olacak! Asgari ücret ve AGİ'de beklenen gün geldi çattı! Masada 3 farklı senaryo var!
7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemdeki yerini koruyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık tarihinde ilk görüşme için bir araya gelecek. 2022 yılında yapılacak olan zam tutarının belirlenmesi için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hem de sendikaların olumlu görüş bildirdiği konuşuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelir vergisi alınmaması dahil her alternatifin üzerinde çalışıldığını söyledi. Bu kapsamda 3 formül gündeme geliyor.
Asgari ücret ve AGİ'de beklenen gün geldi çattı. Masada 3 farklı senaryo var. Asgari ücret ve AGİ ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücrette artık doğrudan işçiye destek verileceğini belirten Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, gelir vergisi alınmaması dahil her alternatifin üzerinde çalışıldığını söyledi. 1 Aralık Çarşamba günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı için bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını yarın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Bu süreçte asgari ücretin 4 bin TL seviyelerine yaklaşması için yeni formüller de gündeme geliyor.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI BAŞLIYOR
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapacak.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.
İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.
GÖRÜŞMELER BU YIL ERKEN SONUÇLANABİLİR
Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.
İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.