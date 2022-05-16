7 gün sonrasına tarih verildi! Bu fiyattan altın alınır mı? Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! Makas daralıyor, ortalık harp yeri! Çeyrek ve gram...

İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 16 Mayıs güncel altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Yatırımcılar analist yorumlarını dikkate alarak altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap arıyor. Altının düşüş yönüne mi, yükseliş yönüne mi hareket edeceği yatırımcının gündeminde yer ediniyor. Peki, gram altın ne kadar? bu fiyattan altın alınır mı? gram altın düşecek mi? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını kaç para oldu? İşte merak edilenler!