7 bin 707 TL maaşla bekçi alımı yapılıyor! 2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı: 18-45 yaş arası! 81 ilde...

2022 yılında İŞKUR bekçi alımı iş ilanlarını güncelledi. Buna göre 3 ilde en az ilkokul mezunu alım yapılacak. Ayrıca bu yıl EGM bünyesine de bekçi alımları gerçekleştirilecek. Sınava çok kısa bir süre kaldı. Giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte heyecan arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda bekçilerin maaşlarına zam yapıldı. Bu doğrultuda bekçilerin maaşları 6 bin 535 TL ile 7 bin 707 TL arasında! İŞKUR ile işe alınacaklar ise maaşları değişiyor. İşte 2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı...