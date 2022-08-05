7 alanda 10.000 üzeri MEB TYP işçi alımı yapacak! İŞKUR'dan 81 ilde TYP müjdesi! KPSS sınav, puan, mülakat şartı yok! En az 6.000 TL garanti: Bekçi, temizlikçi, güvenlik...

Hemen hemen her sene Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki bazı kadrolara İŞKUR TYP kapsamında personel alımı yapılıyor. Güvenlik görevlisi, bakım, onarım ve temizlik görevlisi gibi alanlara yapılacak olan alımlara ilişkin detaylı bilgi adaylar tarafından merak ediliyor. Okulların açılmasına kısa süre kala vatandaşlar TYP alımlarına ilişik MEB tarafından son dakika açıklama gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP okul başvurusu nasıl yapılır? 2022 bu sene hangi illere alım yapılıyor? İşte merak edilenler!